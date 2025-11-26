Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,4690 liradan, euro 49,2260 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,4270, euronun satış fiyatı ise 49,1270 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4690 liradan, euro 49,2260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,4670 liradan alınan dolar, 42,4690 liradan satılıyor.
49,2240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,2260 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,4270, euronun satış fiyatı ise 49,1270 lira olmuştu.