Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,4430 liradan, euro 49,3980 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,4450, euronun satış fiyatı ise 49,0410 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4430 liradan, euro 49,3980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,4410 liradan alınan dolar, 42,4430 liradan satılıyor.
49,3960 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,3980 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,4450, euronun satış fiyatı ise 49,0410 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR
Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor.
Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler küresel piyasalardaki yükseliş eğilimini desteklemeyi sürdürüyor. ABD ekonomisinde resesyon riski bulunmasa da mevcut kırılganlıklar ülkede faiz indirimi ihtimalini artırıyor.
Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen aşırı değerlenme endişelerinin yarattığı satış baskısı da yerini yükselişlere bırakırken, küresel hisse senedi piyasaları kasımdaki kayıplarını telafi etmeye yaklaştı.
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için güçlü adaylar arasında anılması da faiz indirimi beklentilerini destekledi. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.