Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5350 liradan, euro 49,3450 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,5330 liradan alınan dolar, 42,5350 liradan satılıyor.

49,3430 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,3450 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,4370, euronun satış fiyatı ise 49,3460 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA ÇİN VE JAPONYA'DAN ALINAN SİNYALLER RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLÜYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin desteklediği iyimserliğe karşın, Asya tarafında Japonya'da makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve Çin'de emlak sektöründeki sıkıntıların derinleşmesi risk iştahını sınırlıyor.

Dün, ABD'de Şükran Günü dolayısıyla piyasalar kapalıydı. Bu sebeple piyasalarda işlem hacmi düşük seyrederken, Japonya'da enflasyonun dirençli kalmaya devam etmesi Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırabileceği düşünceleri öne çıkıyor.

Çin'de önde gelen emlak ve inşaat şirketlerinden China Vanke'nin, 2 milyar yuan (282,6 milyon dolar) değerindeki yerel para cinsinden tahvilin geri ödemesini ertelemek için tahvil sahiplerinden onay istemesi sonrasında konut piyasasındaki endişeler devam ediyor.

Söz konusu gelişme Çin'in zaten sıkıntıda olan gayrimenkul sektöründe bu sorunların daha da derinleşebileceğine dair endişeleri tetikliyor. Analistler, Vanke'nin temerrüde düşmesinin Evergrande ve Country Garden gibi büyük özel şirketlerde görülen önceki temerrütleri gölgede bırakabileceğini söyledi.

Gayrimenkul sektörünün Çin ekonomisine yaptığı büyük katkı göz önüne alındığında ülkenin ekonomik büyümesinin de olumsuz etkilenebileceği öngörülüyor. ABD'de ise Fed'e ilişkin gevşeme beklentileri güçlü kalmayı sürdürürken, ABD'de endeks vadeli kontratlar dün alış ağırlıklı bir seyir izledi. Ülkede bugün piyasalarda yarım gün işlem yapılacak.