Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,4650 liradan, euro 49,3560 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,4440, euronun satış fiyatı ise 49,4460 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4650 liradan, euro 49,3560 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,4630 liradan alınan dolar, 42,4650 liradan satılıyor.
49,3540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,3560 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,4440, euronun satış fiyatı ise 49,4460 lira olmuştu.