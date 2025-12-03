Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,4670 liradan, euro 49,4910 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,4250, euronun satış fiyatı ise 49,3390 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,4670 liradan, euro 49,4910 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,4650 liradan alınan dolar, 42,4670 liradan satılıyor.
49,4890 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,4910 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,4250, euronun satış fiyatı ise 49,3390 lira olmuştu.