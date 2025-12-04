Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,4590 liradan, euro 49,6200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,4570 liradan alınan dolar, 42,4590 liradan satılıyor. 49,6180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,6200 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,4490, euronun satış fiyatı ise 49,5440 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel jeopolitik ve mali gelişmeler risk iştahını sınırlıyor.

ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken, başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Japonya-Çin gerilimi, ABD ve Venezuela arasındaki yükselen tansiyon ile dünya çapında hükümetlerin bütçe görüşmeleri risk iştahı üzerinde etkili oluyor.

Yoğun jeopolitik ve mali gündem yatırımcıların kararlarını etkilerken, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de açıklanan ve beklentilerin üzerinde soğumaya işaret eden istihdam verileri piyasaların yön bulmasını sağlıyor.

Dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı kasım ayında artış beklentilerinin aksine 32 bin kişi azaldı. Bu, Mart 2023'ten bu yana özel sektör istihdamındaki en yüksek düşüş oldu.

Özel sektör istihdamındaki azalışa işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentileri destekledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 90'a çıktı.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasına dair daha fazla bilgi için bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini, enflasyon görünümüne yönelik ise cuma günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerinin yakından takip edileceğini belirtti.