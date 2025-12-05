Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 42,5160 liradan, euro 49,6140 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,4490, euronun satış fiyatı ise 49,6290 lira olmuştu.
Kaynak: AA
