Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5160 liradan, euro 49,6140 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,4490, euronun satış fiyatı ise 49,6290 lira olmuştu.

Ekonomi
  • 05.12.2025 08:22
  • Giriş: 05.12.2025 08:22
  • Güncelleme: 05.12.2025 09:35
Kaynak: AA
Dolar/TL güne nasıl başladı?
Fotoğraf: AA

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5160 liradan, euro 49,6140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,5140 liradan alınan dolar, 42,5160 liradan satılıyor.

49,6120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,6140 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,4490, euronun satış fiyatı ise 49,6290 lira olmuştu.

Altında denge arayışı
BirGün'e Abone Ol