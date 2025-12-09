Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 42,5680 liradan, euro 49,6400 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,5570, euronun satış fiyatı ise 49,6150 lira olmuştu.
Kaynak: AA
