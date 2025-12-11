Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,6140 liradan, euro 49,9090 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,6030, euronun satış fiyatı ise 49,6280 lira olmuştu.
Kaynak: AA
