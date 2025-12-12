Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,6640 liradan, euro 50,1310 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,6150, euronun satış fiyatı ise 50,1020 lira olmuştu.
Serbest piyasada 42,6620 liradan alınan dolar, 42,6640 liradan satılıyor.
50,1290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,1310 lira oldu.
