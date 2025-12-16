Giriş / Abone Ol
Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,7030 liradan, euro 50,1760 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,6970, euronun satış fiyatı ise 50,1950 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,7030 liradan, euro 50,1760 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,7010 liradan alınan dolar, 42,7030 liradan satılıyor.

50,1740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,1760 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,6970, euronun satış fiyatı ise 50,1950 lira olmuştu.

