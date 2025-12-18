Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,7330 liradan, euro 50,3380 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,7310 liradan alınan dolar, 42,7330 liradan satılıyor.

50,3360 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,3380 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,7240, euronun satış fiyatı ise 50,1620 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ECB VE BOE'NİN FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Öte yandan küresel piyasalarda, yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişeler ABD'li teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısını artırırken, yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararı bulunuyor.

ABD'de teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme endişeleri devam ediyor. ABD'li teknoloji şirketi Oracle'a yönelik haber akışı bu endişeleri yükseltirken, hisse ve sektör bazlı düşüşün genele yayılması satış baskılarının artmasına neden oluyor.

Oracle'ın hisseleri, büyük veri merkezi ortaklarından Blue Owl Capital'ın yazılım şirketinin artan borcu ve yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin artmasıyla Michigan'daki tesis için planlanan 10 milyar dolarlık anlaşmaya destek vermeyeceğine dair haberlerin ardından yüzde 5,4 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de istihdam piyasasının beklentilerin ötesinde soğuduğuna yönelik kaygılar güçlü kalmayı sürdürüyor. Açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller ABD Merkez Bankasının (Fed) izleyeceği yola yönelik belirsizlikleri artırıyor.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerde belirgin bir değişim gözlenmezken, Banka'nın ocak ayında politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 73 seviyesinde fiyatlanıyor.