Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 42,8090 liradan, euro 50,2080 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,7310, euronun satış fiyatı ise 50,3010 lira olmuştu.
Kaynak: AA
