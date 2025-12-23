Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 42,8270 liradan, euro 50,5780 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,8110, euronun satış fiyatı ise 50,3360 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 42,8270 liradan, euro 50,5780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,8250 liradan alınan dolar, 42,8270 liradan satılıyor.
50,5760 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,5780 lira oldu.
