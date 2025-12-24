Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8490 liradan, euro 50,7330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,8470 liradan alınan dolar, 42,8490 liradan satılıyor.

50,7310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,7330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,8120, euronun satış fiyatı ise 50,6340 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NOEL TATİLİ HAVASINA GİRİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesinin etkisiyle risk iştahı yüksek kalmaya devam ederken, bugün başlayan Noel tatili nedeniyle dünyada birçok borsanın kapalı olmasının işlem hacimlerinin düşük seyretmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

ABD ekonomisi, öncü verilere göre bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile öngörülerin üzerinde büyürken, söz konusu performans 2023’ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Ülkede sanayi üretimi ekimde yüzde 0,1 azalmasının ardından, kasımda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Ülkenin öngörüleri aşan büyüme performansı sergilemesi, resesyon endişelerini öteleyerek ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentileri sınırlamasına rağmen, bir süredir yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişelerini yatıştırarak piyasalarda risk iştahını destekledi.

Bunun yanı sıra tahminleri aşan büyüme verileri gümrük tarifelerinin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliği de azalttı.

Analistler, ABD'de hükümetin tarihin en uzun kapanmasını yaşamasının ardından bu süre zarfında ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin tam anlamıyla ölçülemediğine yönelik değerlendirmelere dikkati çekerek, nihai büyüme rakamlarının ülke ekonomisine dair daha kapsamlı bir tablo sunacağını kaydetti.