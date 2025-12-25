Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8460 liradan, euro 50,6200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,8440 liradan alınan dolar, 42,8460 liradan satılıyor.

50,6180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,6200 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,8490, euronun satış fiyatı ise 50,6560 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TATİL HAVASINDA İLERLİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife adımlarının yarattığı endişelerle başlayan ve yılın ilk yarısında enflasyon-resesyon ikileminin belirginleştiği 2025 yılı, güvercin beklentilerin güç kazandığı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 Haziran'a kadar en az bir faiz indirimi yapabileceğine yönelik öngörülerin öne çıktığı bir görünümle tamamlanıyor.

Fed'e ilişkin gevşeme beklentileriyle ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik veriler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerin azalması yılın son günlerinde piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladı.

Dün, yarım günlük işlemlerde New York borsasında rekor seviyeler görülürken, ABD'de piyasalar Noel tatili sebebiyle bugünü kapalı geçirecek.

Analistler, Noel tatili nedeniyle bugün ve yarın işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini belirterek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceği konusunda uyardı.

Gelecek yılın başlıca temaları arasında ABD Başkanı Trump'ın yeni Fed başkanı atamasının geldiğini kaydeden analistler, bu ismin kim olacağına ilişkin adayların piyasa aktörleri tarafından değerlendirilmeye devam edildiğini söyledi.

Analistler, öne çıkan isimlerin enflasyonun yavaşlamasına paralel olarak Trump'ın düşük faiz stratejisini benimseyebileceği yönünde beklentilerin güçlendiğini kaydetti.