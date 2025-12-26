Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 42,8730 liradan, euro 50,6240 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,8710 liradan alınan dolar, 42,8730 liradan satılıyor.

50,6220 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,6240 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,8420, euronun satış fiyatı ise 50,6060 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA NOEL TATİLİ SAKİNLİĞİ

Öte yandan küresel piyasalarda, Noel tatili sebebiyle dünya çapında birçok endekste işlem gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada ve vadeli işlemlerde yön arayışı öne çıkıyor.

Dün Noel tatili sebebiyle başta ABD ve Avrupa borsalarında işlem yapılmazken, bugün ABD'de New York borsasında işlemler yeniden başlayacak.

Analistler, Noel tatili nedeniyle bugün açık olan piyasalarda işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini belirterek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceği konusunda uyardı.

Piyasalar, hareketli geçen bir yılı tamamlaya hazırlanırken, gelecek yılın önemli başlıklarından biri olması beklenen ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağı tartışması yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in yönetimine yönelik belirsizliklerin yanı sıra yeni başkanın parasal gevşeme yolunda daha fazla adım atacağı beklentisi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Gelecek yıl Fed'in gevşeme patikasına yönelik iyimserlikler ve merkez bankalarının altın talebinin etkisiyle değerli metaller tarafında yükseliş eğilimi dikkati çekiyor.