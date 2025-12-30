Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,9410 liradan, euro 50,6650 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,9340, euronun satış fiyatı ise 50,5680 lira olmuştu.
Kaynak: AA
