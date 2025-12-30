Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 42,9410 liradan, euro 50,6650 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 42,9340, euronun satış fiyatı ise 50,5680 lira olmuştu.

Ekonomi
  • 30.12.2025 07:41
  • Giriş: 30.12.2025 07:41
  • Güncelleme: 30.12.2025 09:01
Kaynak: AA
Dolar/TL güne nasıl başladı?
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul serbest piyasada dolar 42,9410 liradan, euro 50,6650 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,9390 liradan alınan dolar, 42,9410 liradan satılıyor.

50,6630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,6650 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,9340, euronun satış fiyatı ise 50,5680 lira olmuştu.

BirGün'e Abone Ol