Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,0270 liradan, euro 50,6110 liradan güne başladı. Çarşamba günü doların satış fiyatı 42,9610, euronun satış fiyatı ise 50,5390 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 43,0250 liradan alınan dolar, 43,0270 liradan satılıyor.
50,6090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,6110 lira oldu.
Çarşamba günü doların satış fiyatı 42,9610, euronun satış fiyatı ise 50,5390 lira olmuştu.