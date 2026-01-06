Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,0340 liradan, euro 50,5290 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,0410, euronun satış fiyatı ise 50,2960 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 43,0320 liradan alınan dolar, 43,0340 liradan satılıyor.
50,5270 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,5290 lira oldu.
