Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 43,0450 liradan, euro 50,3690 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,0430 liradan alınan dolar, 43,0450 liradan satılıyor.

50,3670 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,3690 lira oldu.

KÜRESEL PİYASALAR İSTİHDAM VERİLERİNE ODAKLANDI

Öte yandan küresel piyasalar, yapay zeka ile bağlantılı şirketlere yönelik iyimserlikler ve ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama sinyallerinin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerini güçlendirmesiyle risk iştahı yüksek seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine çevrildi.

Yatırımcılar, birçok coğrafyada jeopolitik risklerin artabileceği endişelerinin gölgesinde, ekonomileri destekleyebilecek gelişmeleri de öngörerek hassas bir dönemde pozisyon almaya devam ediyor.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin etkileri ve olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken ülkede açıklanan makroekonomik veriler ekonomik görünüm hakkında sinyaller sundu. Söz konusu veriler Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikası adımlarına dair beklentileri de şekillendiriyor.