Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,0410 liradan, euro 50,3950 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,0400, euronun satış fiyatı ise 50,3580 lira olmuştu.
Serbest piyasada 43,0390 liradan alınan dolar, 43,0410 liradan satılıyor.
50,3930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,3950 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,0400, euronun satış fiyatı ise 50,3580 lira olmuştu.
KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR
Öte yandan küresel piyasalarda, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.
Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.