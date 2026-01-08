Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,0410 liradan, euro 50,3950 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,0400, euronun satış fiyatı ise 50,3580 lira olmuştu.

Ekonomi
  • 08.01.2026 08:29
  • Giriş: 08.01.2026 08:29
  • Güncelleme: 08.01.2026 09:24
Kaynak: AA
Dolar/TL güne nasıl başladı?
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul serbest piyasada dolar 43,0410 liradan, euro 50,3950 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,0390 liradan alınan dolar, 43,0410 liradan satılıyor.

50,3930 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,3950 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,0400, euronun satış fiyatı ise 50,3580 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Altın fiyatlarında sınırlı düşüş
BirGün'e Abone Ol