Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1520 liradan, euro 50,3140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,1500 liradan alınan dolar, 43,1520 liradan satılıyor.

50,3120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,3140 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,0420, euronunsatış fiyatı ise 50,3160 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNE ODAKLANDI

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası jeopolitik risklerin farklı bölgelere de yayılabileceği endişelerinin gölgesinde yatırımcılar, makroekonomik verileri yakından izliyor.

Bir önceki gün ABD’de tahminlerin altında kalan özel sektör istihdamı verilerinin ardından, bugün açıklanacak istihdam raporu kapsamındaki tarım dışı istihdam verisinin ülkedeki iş gücü piyasasının seyrine ilişkin daha sağlıklı sinyaller vermesi bekleniyor.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentiler açısından kritik bir gösterge olduğunu belirterek, federal hükümetin kapalı kaldığı sırada devam eden veri belirsizliğinin de büyük bir kısmını ortadan kaldırmasının öngörüldüğünü ifade etti.