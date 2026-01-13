Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,1580 liradan, euro 50,3720 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,1270, euronun satış fiyatı ise 50,4610 lira olmuştu.
Kaynak: AA
