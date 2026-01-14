Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,1700 liradan, euro 50,2990 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,1570 , euronun satış fiyatı ise 50,3980 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 43,1680 liradan alınan dolar, 43,1700 liradan satılıyor.
50,2970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,2990 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,1570, euronun satış fiyatı ise 50,3980 lira olmuştu.