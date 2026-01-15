Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,1910 liradan, euro 50,4020 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,1840, euronun satış fiyatı ise 50,3420 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,1910 liradan, euro 50,4020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,1890 liradan alınan dolar, 43,1910 liradan satılıyor. 50,4000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,4020 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,1840, euronun satış fiyatı ise 50,3420 lira olmuştu.