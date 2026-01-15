Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1910 liradan, euro 50,4020 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,1840, euronun satış fiyatı ise 50,3420 lira olmuştu.

Ekonomi
  • 15.01.2026 08:24
  • Giriş: 15.01.2026 08:24
  • Güncelleme: 15.01.2026 09:03
Kaynak: AA
Dolar/TL güne nasıl başladı?
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,1910 liradan, euro 50,4020 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,1890 liradan alınan dolar, 43,1910 liradan satılıyor. 50,4000 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,4020 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,1840, euronun satış fiyatı ise 50,3420 lira olmuştu.

BirGün'e Abone Ol