Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,2770 liradan, euro 50,2290 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,1920, euronun satış fiyatı ise 50,2240 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 43,2750 liradan alınan dolar, 43,2770 liradan satılıyor.
50,2270 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,2290 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,1920, euronun satış fiyatı ise 50,2240 lira olmuştu.