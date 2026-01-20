Giriş / Abone Ol
İstanbul serbest piyasada dolar 43,2780 liradan, euro 50,5370 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,2720, euronun satış fiyatı ise 50,3670 lira olmuştu.

Ekonomi
  • 20.01.2026 06:33
  • Giriş: 20.01.2026 06:33
  • Güncelleme: 20.01.2026 09:04
Kaynak: AA
Dolar/TL güne nasıl başladı?
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul serbest piyasada dolar 43,2780 liradan, euro 50,5370 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,2760 liradan alınan dolar, 43,2780 liradan satılıyor.

50,5350 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,5370 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,2720, euronun satış fiyatı ise 50,3670 lira olmuştu.

