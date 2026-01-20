Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,2780 liradan, euro 50,5370 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,2720, euronun satış fiyatı ise 50,3670 lira olmuştu.
Kaynak: AA
