Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,2930 liradan, euro 50,7730 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,2870, euronun satış fiyatı ise 50,8420 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
