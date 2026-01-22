Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,3050 liradan, euro 50,7650 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,2970, euronun satış fiyatı ise 50,8690 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
