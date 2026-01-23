Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 43,3730 liradan, euro 51,0130 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,3710 liradan alınan dolar, 43,3730 liradan satılıyor.

51,0110 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,0130 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,2880, euronun satış fiyatı ise 50,8610 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI YÜKSEK SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerdeki nispi azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler risk iştahını beslerken, yatırımcılar bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini takip edecek.

ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu.

Bu durum diğer yandan enflasyon konusunun temkinli şekilde ele alınması yönünde bir mesaj niteliği taşırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikaları oluşumunda dikkatle izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin de öngörülere paralel seyretmesi, fiyatlar genel düzeyinin kontrollü görünümünü teyit etti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin beklentilerde kayda değer bir değişim gözlenmezken, bankanın yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapması bekleniyor.