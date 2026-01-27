Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,3910 liradan, euro 51,5800 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,3710, euronun satış fiyatı ise 51,4650 lira olmuştu.
