Dolar/TL güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,4040 liradan, euro 52,0980 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,4020 liradan alınan dolar, 43,4040 liradan satılıyor.

52,0960 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,0980 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,4030, euronun satış fiyatı ise 51,7860 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED'İN PARA POLİTİKASI KARARLARINDA

Öte yandan küresel piyasalarda, jeopolitik ve siyasi belirsizliklere karşın teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik risk iştahını desteklemeye devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'nin İran'a olası müdahalesine ilişkin endişeler ile ülkede hükümetin yeniden kapanma riskinin gündemde olduğu dönemde, yatırımcılar fırsat gördükleri alanları değerlendiriyor.

Teknoloji tarafındaki iyimser beklentiler, yapay zeka alanına duyulan güvenin artmasıyla birlikte piyasalarda risk iştahının canlı kalmasına yardımcı olurken, siyasi ve ekonomik riskler yatırımcılar tarafından dengelenmeye çalışılıyor.

Bu gelişmelere ek olarak ABD'nin farklı coğrafyalardaki jeopolitik gerilimlere dahil olabileceğine ilişkin endişeler, dolar endeksi, tahvil piyasası ve altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.