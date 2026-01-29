Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,4160 liradan, euro 52,1440 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,4140, euronun satış fiyatı ise 51,9450 lira olmuştu.
Kaynak: AA
