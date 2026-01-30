Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,4970 liradan, euro 51,9110 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,4200, euronun satış fiyatı ise 52,0210 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 43,4950 liradan alınan dolar, 43,4970 liradan satılıyor.
51,9090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,9110 lira oldu.
