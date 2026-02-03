Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,4960 liradan, euro 51,4050 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,4900, euronun satış fiyatı ise 51,4390 lira olmuştu.
Kaynak: AA
