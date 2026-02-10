Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 43,6010 liradan, euro 51,9560 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,5990 liradan alınan dolar, 43,6010 liradan satılıyor. 51,9540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,9560 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,5960, euronun satış fiyatı ise 51,9360 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Öte yandan küresel piyasalarda, şirketlerin yapay zeka harcamalarına yönelik endişelerin azalması sonrasında teknoloji hisselerinde görülen toparlanmanın hız kazanmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Yapay zeka sektörüne yönelik yüksek harcamalara ilişkin endişelerin azalması, piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletirken küresel risk iştahını artırdı. Bu gelişme, teknoloji hisselerinde yükselişleri beraberinde getirdi.

Analistler, endişelerin azalmasına karşın şirketlerin yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler de küresel piyasaları olumlu etkilemeye devam ediyor.

Öte yandan ABD'de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisiyle, cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerini etkileyebileceği öngörülüyor. İş piyasasındaki zayıflamanın faiz indirimlerine daha hızlı bir şekilde yeniden başlanmasına yol açabileceği, öte yandan yüksek enflasyonun faiz indirimlerinin daha uzun süre askıya alınmasına neden olabileceği tahmin ediliyor.