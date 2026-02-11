Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,6350 liradan, euro 52,0410 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,6340, euronun satış fiyatı ise 51,9850 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 43,6350 liradan, euro 52,0410 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,6330 liradan alınan dolar, 43,6350 liradan satılıyor.
52,0390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 52,0410 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,6340, euronun satış fiyatı ise 51,9850 lira olmuştu.