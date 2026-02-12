Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,6460 liradan, euro 51,9290 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,6300, euronun satış fiyatı ise 51,8150 lira olmuştu.
Kaynak: AA
