Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,7350 liradan, euro 51,8680 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,6490, euronun satış fiyatı ise 52,0040 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 43,7330 liradan alınan dolar, 43,7350 liradan satılıyor.
51,8660 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,8680 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,6490, euronun satış fiyatı ise 52,0040 lira olmuştu.