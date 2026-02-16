Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,7150 liradan, euro 51,9060 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 43,7410, euronun satış fiyatı ise 51,9260 lira olmuştu.
Kaynak: AA
