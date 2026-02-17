Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,7270 liradan, euro 51,8120 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,7080, euronun satış fiyatı ise 51,8190 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Serbest piyasada 43,7250 liradan alınan dolar, 43,7270 liradan satılıyor.
51,8100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,8120 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,7080, euronun satış fiyatı ise 51,8190 lira olmuştu.