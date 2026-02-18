Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7410 liradan, euro 51,8520 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,7390 liradan alınan dolar, 43,7410 liradan satılıyor.

51,8500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,8520 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,7250, euronun satış fiyatı ise 51,7200 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR FED'İN TOPLANTI TUTANAKLARINA ODAKLANDI

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD-İran temaslarının ilerlemesi ve bazı bölgesel gerilimlerin azalması risk iştahının bir miktar toparlanmasına imkan sağlarken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Dünya genelinde para politikası ile ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler, jeopolitik riskler ve teknoloji yatırımlarının beklenen getiriyi sağlayıp sağlamayacağına yönelik sorgulamalar fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Açıklanan makroekonomik verilerin enflasyonun yavaşladığına ve iş gücü piyasasının soğuduğuna ilişkin sinyaller vermesi Fed'den beklenen güvercin adımların seviyesine yönelik tahmin aralığını bir nebze genişletirken, yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarına odaklandı.

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikası hakkında daha net bilgi alınmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.