Dolar/TL güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7690 liradan, euro 51,7240 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,7670 liradan alınan dolar, 43,7690 liradan satılıyor.

51,7220 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,7240 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,7630, euronun satış fiyatı ise 51,7900 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA YAPAY ZEKAYA DAİR İYİMSERLİKLER RİSK İŞTAHINI DESTEKLİYOR

Öte yandan küresel piyasalar, ABD-İran geriliminin gölgesinde yapay zeka konusunda yapılan iş birliklerinden bulduğu destekle yükselirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımladığı toplantı tutanaklarında yetkililer arasındaki politika ayrışması dikkati çekti.

Dünya genelinde para politikaları ve jeopolitik riskler fiyatlama davranışlarını etkilemeye devam ederken, Fed politika faizinin sabit tutulduğu ocak toplantısının tutanaklarını yayımladı.

Enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizlikler görüldüğünü ortaya koyan tutanaklarda, bazı yetkililerin fiyatlar genel düzeyindeki artışın beklentilere uygun şekilde yavaşladığı takdirde faiz oranında ilave aşağı yönlü ayarlamalar yapılabileceği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Tutanaklarda bazı yetkililerin ise gelen veriler değerlendirilirken politika faiz oranını bir süre sabit tutmanın uygun olacağını belirttiği ifade edildi. Ayrıca tutanaklarda, bazı yetkililerin enflasyonun hedefin üzerinde kalması halinde politika faizinde yukarı yönlü ayarlamaların uygun olabileceğini değerlendirdiği, bu doğrultuda Federal Açık Piyasa Komitesinin gelecekteki faiz kararlarında "iki yönlü" bir tanımlamaya yer verilmesini desteklediği belirtildi.

Söz konusu tutanaklar Fed yetkililerinin ayrışan politika duruşlarını yansıtırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz patikası beklentilerine ilişkin belirgin bir değişme görülmedi.