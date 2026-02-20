Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,8430 liradan, euro 51,5820 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 43,7700, euronun satış fiyatı ise 51,6060 lira olmuştu.
Kaynak: AA
