Dolar/TL güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 44,1140 liradan, euro ise 51,0230 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 44,09 lira, euronun satış fiyatı ise 51,22 lira seviyesinde bulunuyordu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 44,1120 liradan alınan dolar, 44,1140 liradan satılıyor. 51,0210 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,0230 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,0900, euronun satış fiyatı ise 51,2200 lira olmuştu.