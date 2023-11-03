Dolar/TL güne rekorla başladı, euro yükselişini sürdüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 28,3790 liradan, euro 30,1729 liradan güne başladı. Dolar/TL gün içerisinde 28,5666 seviyesine çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 35'e çıkarma kararı sonrası dolar ve euroda yaşanan hareketlilik devam ediyor.

Serbest piyasada 28,3770 liradan alınan dolar, 28,3790 liradan satılıyor. Dolar son kapanışını 28,3634 TL 'den yapmıştı.

Yüzde 0.02'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 30.1623 TL'den yapan euro şu anda 30,1517 TL alış ve 30,1729 TL satış fiyatına sahip.

Dolar kuru gün içeisinde 28,5666 çıkarak tarihi rekorunu kırdı.

TÜİK'in ekim ayına ilişkin açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından da kurlardaki hareketlilik devam etti. TÜİK verilerine göre, enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artarken yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. Verilere göre, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu. ENAG verilerine göre ise enflasyon yıllık yüzde 126,18 arttı.

Merkez Bankası, 2023 yılının 4. ve son raporunu dün yayımlamıştı. Rapora ilişkin basın toplantısı yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 ve 2024 yıl sonu enflasyon hedeflerinin yukarı yönlü güncellendiğini açıklamıştı.

Erkan, 2023 yıl sonu için enflasyon tahminin yüzde 58'den yüzde 65'e, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 33'ten yüzde 36'ya yükselttiklerini duyurmuştu.