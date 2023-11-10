Dolar/TL güne yeni rekorla başladı

Dolar/TL, dün yatay seyirle günü 28,4652'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,8050 seviyesinde başlayarak rekor kırdı. Dolar/TL açılışın ardından 28,5510'a geriledi.

İstanbul serbest piyasada açılışında 28,8050 lira seviyesine başlayarak rekor kıran dolar 28,5510 liradan işlem görüyor. Euro ise 30,4600 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 28,5490 liradan, euro ise 30,4580 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 28,5000 lira, avronun satış fiyatı ise 30,5170 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA 'ŞAHİN' ETKİSİ

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Fed Başkanı Powell, dün yaptığı açıklamalarda, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını belirterek, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Avrupa borsalarında dün yükseliş eğilimi öne çıkarken, bugün İngiltere'de açıklanacak verilerin ekonomideki gidişata ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı işsizlik oranı ve sanayi üretimi

10.00 İngiltere, eylül ayı dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi

10.00 İngiltere, 3. çeyrek GSYH

18.00 ABD, kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi