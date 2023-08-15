Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, dün önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 27,0406'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0590 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0590 liradan, Euro 29,5410 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 27,0570 liradan alınan dolar 27,0590 liradan satılıyor. 29,5390 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 29,5410 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 27,0470 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 29,4250 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güçlü kalmaya devam ederken, bugünkü yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki dünya ekonomilerinde gelecek döneme ilişkin beklentiler belirsizliğini korumaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, ülkede enflasyon beklentilerinin gerilemesi sınırlı da olsa risk iştahını destekledi.

Fed'in New York Şubesi'nin açıkladığı temmuz Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi 0,3 puan azalarak yüzde 3,5'e geriledi. Düşüşünü dördüncü aya taşıyan kısa vadeli enflasyon beklentisi, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

DOLAR ENDEKSİ 1 AYIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak 103,1'le son 1 ayın zirvesinde yer alırken, bakırın libresinin analistlerin önemli teknik destek olarak nitelendirdiği 3,7 dolardan tepki aldığı görülüyor.

Öte yandan, Morgan Stanley'in yayınladığı bir raporda yarı iletken çip üreticisi Nvdia için "al" tavsiyesi vermesinin ardından hisse fiyatı yaklaşık yüzde 7 artarken, söz konusu eğilim pay piyasalarındaki risk iştahını da olumlu etkiledi.

Bu gelişmelerle dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,05 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

AVRUPA PİYASALARI

Enflasyon ve resesyon ikileminin en güçlü hissedildiği bölge olan Avrupa'da dün pay piyasaları İngiltere hariç yükseldi.

Analistler, bölgede bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin yakından takip edildiğini aktararak, enflasyon ve resesyon riski dikkate alındığında ekonomik aktivitenin ne durumda olduğuna yönelik sinyallerin fiyatlamalardaki oynaklığı artırmasının olası olduğunu ifade etti.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 gerilerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,46 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne yükselişle başladı.

Asya piyasalarında Çin'den gelen olumsuz haber akışı piyasaları baskılamaya devam ediyor.

Bugün Çin'de açıklanan veriler halihazırda deflasyonist bir sürecin içindeki ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırırken, Çin Merkez Bankası veriler açıklanmadan önce 1 yılık borçlanma faizini 15 baz puan düşürerek yüzde 2,65'ten yüzde 2,50'ye indirdi.

Ülkede sanayi üretimi yıllık yüzde 3,7, perakende satışlar yüzde 2,5 artsa da beklentilerin oldukça altında kaldı. Çin'de işsizlik oranı da yüzde 5,3'e yükselirken, ülkenin genç işsizlik oranını yayınlamayı durdurduğunu duyurması dikkati çekti.

Öte yandan, Japonya'nın öncü büyüme verilerine göre yılın ikinci çeyreğinde Japon ekonomisi yıllık yüzde 6 büyüyerek öngörüleri geride bırakırken, bu durum Japon varlıklarının pozitif ayrışmasında etkili oldu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, temmuz ayı konut satışları ve bütçe dengesi

• 12.00 Almanya ve Euro Bölgesi, ağustos ayı Zew ekonomik güven endeksi

• 15.30 ABD, temmuz ayı perakende satışlar

• 15.30 ABD, ağustos ayı New York Fed imalat endeksi