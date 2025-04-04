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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 38,0100 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 42,0870'ten satılıyor.

Ekonomi
  • 04.04.2025 09:39
  • Giriş: 04.04.2025 09:39
  • Güncelleme: 04.04.2025 09:41
Kaynak: AA
Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,0100 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9403'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 38,0100 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 42,0870'ten ve sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 49,7470'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 101,8 seviyesinde bulunuyor.

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