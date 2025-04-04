Dolar/TL güne yükselişle başladı
Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 38,0100 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 42,0870'ten satılıyor.
Kaynak: AA
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,0100 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9403'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 38,0100 seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 42,0870'ten ve sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 49,7470'ten satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,3 azalışla 101,8 seviyesinde bulunuyor.